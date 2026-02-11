Toegankelijker maken van testen op baarmoederhalskanker

  • February 11, 2026

Internist-oncoloog Els Dams heeft op vrijdag 6 februari benadrukt dat testen op baarmoederhalskanker makkelijker beschikbaar moeten zijn voor vrouwen. Vroege opsporing kan vaak levens redden, ondanks dat het een veelvoorkomende vorm van kanker is.

Dams ziet kansen om thuis uit te voeren tests, zoals in andere landen beschikbaar, te introduceren. Ook roept zij ouders op hun dochters te laten vaccineren tegen HPV, met de nadruk op preventieve bescherming in plaats van seksuele aspecten.

Ze benadrukt dat meer bewustwording essentieel is om drempels te verlagen en tijdige opsporing te bevorderen.

