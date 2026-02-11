Trump onder vuur na controversiële video

  • February 11, 2026

De Amerikaanse president Donald Trump ligt onder druk nadat een video op sociale media werd gedeeld waarin Barack en Michelle Obama op denigrerende wijze werden afgebeeld. Trump verklaarde dat hij het fragment zelf niet had gezien. Na kritiek van zowel Democratische als Republikeinse kringen werd de video verwijderd. Het Witte Huis stelde dat een medewerker, die niet bij naam werd genoemd, verantwoordelijk was voor het plaatsen van de video. Trump bood geen excuses aan en benadrukte dat hij alleen de boodschap over vermeende kiesfraude had opgemerkt, terwijl de ophef over de video aanhoudt.

