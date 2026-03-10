AZP herdenkt 60-jarig bestaan met interreligieuze gebedsdienst

Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) heeft op maandag 9 maart zijn 60-jarig bestaan
herdacht met een interreligieuze gebedsdag. De bijeenkomst vond plaats in het auditorium van
het ziekenhuis en stond in het teken van het thema “Samen sterk, samen vooruit.”
Algemeen directeur Claudia Marica-Redan benadrukte dat het jubileum een bijzonder moment
markeert voor het ziekenhuis en voor de samenleving. Volgens haar is het AZP al zestig jaar een
plek waar generaties Surinamers hoop hebben gevonden. In die periode zijn talloze levens gered,
is verdriet gedeeld en zijn ook nieuwe kansen en herstel ontstaan.
Voorzitter Lloyd Pool van de Algemene Bond van Personeel Landsbedrijf Academisch
Ziekenhuis Paramaribo (ABLAZ) merkte op dat kritiek vanuit de samenleving soms terecht is,
maar volgens hem niet altijd volledig recht doet aan de inspanningen van het personeel.
Ook minister André Misiekaba van het Ministerie van Volksgezondheid stond stil bij de
betekenis van het jubileum. Hij noemde het 60-jarig bestaan een belangrijke mijlpaal voor de
gezondheidssector in Suriname en benadrukte dat het AZP niet mag en kan vallen, omdat het
ziekenhuis een symbool is van kwaliteit en zorg in het land.
Tijdens de bijeenkomst ontvingen leden van het directieteam geschenken als blijk van
waardering. Ook de Raad van Commissarissen, de directeur, de minister en de bondsvoorzitter
werden met cadeaus gehuldigd.