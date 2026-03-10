AZP herdenkt 60-jarig bestaan met interreligieuze gebedsdienst

Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) heeft op maandag 9 maart zijn 60-jarig bestaan

herdacht met een interreligieuze gebedsdag. De bijeenkomst vond plaats in het auditorium van

het ziekenhuis en stond in het teken van het thema “Samen sterk, samen vooruit.”

Algemeen directeur Claudia Marica-Redan benadrukte dat het jubileum een bijzonder moment

markeert voor het ziekenhuis en voor de samenleving. Volgens haar is het AZP al zestig jaar een

plek waar generaties Surinamers hoop hebben gevonden. In die periode zijn talloze levens gered,

is verdriet gedeeld en zijn ook nieuwe kansen en herstel ontstaan.

Voorzitter Lloyd Pool van de Algemene Bond van Personeel Landsbedrijf Academisch

Ziekenhuis Paramaribo (ABLAZ) merkte op dat kritiek vanuit de samenleving soms terecht is,

maar volgens hem niet altijd volledig recht doet aan de inspanningen van het personeel.

Ook minister André Misiekaba van het Ministerie van Volksgezondheid stond stil bij de

betekenis van het jubileum. Hij noemde het 60-jarig bestaan een belangrijke mijlpaal voor de

gezondheidssector in Suriname en benadrukte dat het AZP niet mag en kan vallen, omdat het

ziekenhuis een symbool is van kwaliteit en zorg in het land.

Tijdens de bijeenkomst ontvingen leden van het directieteam geschenken als blijk van

waardering. Ook de Raad van Commissarissen, de directeur, de minister en de bondsvoorzitter

werden met cadeaus gehuldigd.