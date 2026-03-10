President Simons: digitalisering belasting- en douane systeem krijgt hoge prioriteit

De regering wil vaart zetten achter de digitalisering van het belasting- en douanesysteem. Dat

benadrukte president Jennifer Geerlings-Simons eerder tijdens een persmoment op het

Presidentieel Paleis.

Volgens het staatshoofd hebben het beter organiseren van de belastingdienst, de benodigde

wettelijke regelingen, evenals de verdere verzelfstandiging en digitalisering van de

belastingdienst, momenteel hoge prioriteit binnen het regeringsbeleid.

De president gaf verder aan dat ook de digitalisering van het openbaar vervoer en van het totale

overheidsapparaat versneld moet worden doorgevoerd. Hiermee wil de regering de

dienstverlening aan de samenleving efficiënter en toegankelijker maken.

Daarnaast benadrukte Simons dat de staat ruimte zal hebben om salarissen te verhogen zodra de

overheidsinkomsten toenemen. Volgens haar kan een beter functionerend en gedigitaliseerd

systeem bijdragen aan het versterken van de staatsfinanciën.