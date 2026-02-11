Monorath pleit voor meer aandacht voor mentale gezondheid in Suriname

Minister Harish Monorath van Justitie en Politie gaat in rubriek 5 van “Mental Health” in op de rol van mentale gezondheid op de werkvloer.

De minister geeft aan dat mentale gezondheidszorg in Suriname al tientallen jaren onvoldoende aandacht krijgt. Volgens hem is dit probleem al meer dan dertig jaar aanwezig, waarbij opeenvolgende regeringen nauwelijks hebben geïnvesteerd in geestelijke gezondheidszorg voor de bevolking.

Monorath benadrukt dat het structureel opnemen van mentale gezondheid in landelijke programma’s, zoals ‘Healthy Lifestyle’-initiatieven, essentieel is om maatschappelijke problemen te voorkomen. Een samenleving die steun en begrip vanuit de overheid ervaart, kan bovendien bijdragen aan een betere mentale balans van de inwoners.