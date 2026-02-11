Constructief overleg tussen COL en minister Currie over achterstallige betalingen

  • February 11, 2026

De Confederatie van Organisaties van Landsdienaren (COL) heeft op vrijdag 6 februari een productief gesprek gevoerd met minister Dirk Currie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, naar aanleiding van herhaalde verzoeken van de vakbond.

Het overleg richtte zich, onder leiding van COL-voorzitter Hugo Blanker, op kwesties zoals betalingsachterstanden. Volgens Blanker is er tijdens de bijeenkomst wederzijds begrip ontstaan, waardoor de uitvoering van de afspraken nu beter mogelijk lijkt.

Volgende week komen minister Currie en de onderwijsbonden opnieuw bijeen om de afspraken verder concreet te maken.

