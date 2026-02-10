Delano Landvreugd nieuwe president-commissaris Maritieme Autoriteit

  • February 10, 2026

Delano Landvreugd is op donderdag 5 februari geïnstalleerd als president-commissaris van de Maritieme Autoriteit Suriname, samen met de overige leden van de Raad van Commissarissen: P. Dawsa, A. Dankerlui, S. Biervliet, S. Sitaram, S. Badjalala en J. Koese.

Landvreugd legt de nadruk op transparantie, strenger toezicht op financiële stromen en constructief overleg met de directie. Met de groei van de olie- en gassector verwacht de raad een toename van scheepvaartverkeer, waarbij zowel veiligheid als extra inkomsten voor de staatskas worden nagestreefd.

