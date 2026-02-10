DNA-discussie over Santokhi escaleert rond vermeende inmenging

VHP-DNA-lid en oud-president Chandrikapersad Santokhi kwam op donderdag 5 februari onder zware kritiek te staan tijdens een debat in het parlement. De discussie ontstond toen hij reageerde op een collega-lid dat opmerkingen maakte over zijn rol als president in relatie tot het Openbaar Ministerie.

De VHP-fractie had bij de behandeling van voorgestelde wetswijzigingen voor hervorming van de rechterlijke macht en de grondwet al aangegeven dat deze wijzigingen politieke inmenging zouden kunnen bevorderen en daarmee de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in gevaar zouden brengen. Verschillende coalitieleiders stelden dat Santokhi in zijn periode als president (2020–2025) juist zulke inmenging zou hebben gepleegd. NDP-lid Illona Edwards stelde dat Santokhi toen “de baas was van de PG”, wat tot een verhitte discussie leidde.

Santokhi benadrukte dat hij nooit bevelen aan de PG heeft gegeven. NDP-fractievoorzitter Rabindre Parmessar verwees echter naar eerdere uitspraken van de voormalige president, met steun van NPS-parlementariër Poetini Atompai. Santokhi noemde de aantijgingen van de coalitieleden grove leugens en riep op om beelden van eerdere gebeurtenissen, zoals op 17 februari, opnieuw te bekijken.