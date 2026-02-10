Dodelijke explosie in illegale kolenmijn in Meghalaya

In Meghalaya, een staat in het noordoosten van India, zijn 18 mijnwerkers omgekomen bij een explosie in een illegale ‘rat hole’-kolenmijn. De arbeiders werkten in smalle en slecht ondersteunde tunnels zonder voldoende veiligheidsvoorzieningen, waardoor ontsnappen bij de explosie en de giftige rook onmogelijk was. Het ongeluk vond plaats in de East Jantia Hills-regio en werd vermoedelijk veroorzaakt door dynamiet.

Ondanks dat deze vorm van mijnbouw sinds 2014 verboden is vanwege de risico’s voor mens en milieu, wordt ze nog steeds uitgevoerd. Sinds 2012 hebben soortgelijke ongelukken in twee noord-oostelijke staten van India al 63 levens geëist.

De Indiase premier sprak zijn medeleven uit aan de families van de slachtoffers en kondigde financiële compensatie aan voor de nabestaanden. Het tragische incident legt opnieuw de nadruk op de gevaren van illegale mijnbouw en de noodzaak van strengere handhaving van de wet, vooral voor arbeiders die hun dagelijks inkomen proberen te verdienen.