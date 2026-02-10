Minister Misiekaba start opleiding voor extra arbeidsinspecteurs

  • February 10, 2026

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid zal een nieuwe groep arbeidsinspecteurs opleiden. Minister André Misiekaba bevestigde dit op vrijdag 6 februari tegenover journalisten, voorafgaand aan de ministerraadvergadering. Volgens hem is er momenteel een groot tekort aan inspecteurs om de uitdagingen op de arbeidsmarkt effectief aan te pakken.

De minister wijst erop dat er nog veel werk ligt voor de arbeidsinspecteurs. Zo komen ondernemers nog steeds voor dat zij werknemers zonder contract laten werken of niet verzekeren, iets dat gecontroleerd moet worden door de arbeidsinspectie.

Daarnaast werkt Misiekaba aan een strategisch plan voor het ministerie. Na afronding zal dit plan in maart aan de gezondheidssector worden gepresenteerd.

