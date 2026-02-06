Sleutelfiguur Boko Haram omgekomen bij legeractie in Nigeria

  • February 6, 2026

Bij een nachtelijke militaire operatie in de Nigeriaanse deelstaat Borno is Abu Khalid, een
vooraanstaand commandant van Boko Haram, om het leven gekomen. Naast Khalid werden ook
tien andere strijders van de terreurorganisatie uitgeschakeld. Het Nigeriaanse leger meldt dat er
geen verliezen zijn geleden aan eigen zijde.

Abu Khalid speelde een centrale rol in de logistieke ondersteuning en militaire operaties van
Boko Haram in het Sambisa-woud. Veiligheidsexperts spreken van een belangrijke slag tegen de
extremistische groepering, die de afgelopen periode verantwoordelijk was voor een toename van
geweld in verschillende regio’s van Nigeria.

