Sleutelfiguur Boko Haram omgekomen bij legeractie in Nigeria

Bij een nachtelijke militaire operatie in de Nigeriaanse deelstaat Borno is Abu Khalid, een

vooraanstaand commandant van Boko Haram, om het leven gekomen. Naast Khalid werden ook

tien andere strijders van de terreurorganisatie uitgeschakeld. Het Nigeriaanse leger meldt dat er

geen verliezen zijn geleden aan eigen zijde.

Abu Khalid speelde een centrale rol in de logistieke ondersteuning en militaire operaties van

Boko Haram in het Sambisa-woud. Veiligheidsexperts spreken van een belangrijke slag tegen de

extremistische groepering, die de afgelopen periode verantwoordelijk was voor een toename van

geweld in verschillende regio’s van Nigeria.