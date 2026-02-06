Strengere Chinese regels maken einde aan verborgen autohandgrepen

China stelt vanaf 1 januari volgend jaar strengere veiligheidseisen aan autodeuren en verbiedt het

gebruik van verborgen handgrepen. Aanleiding zijn meerdere fatale ongevallen waarbij

inzittenden niet uit hun voertuig konden ontsnappen doordat de deuren niet handmatig geopend

konden worden.

Voortaan moeten autodeuren altijd voorzien zijn van een duidelijk herkenbaar mechanisch

ontgrendelingssysteem voor noodgevallen. Hoewel de maatregel alleen geldt voor voertuigen op

de Chinese markt, verwachten deskundigen dat autofabrikanten wereldwijd hun ontwerpen

zullen aanpassen, vooral in de snelgroeiende markt voor elektrische auto’s.