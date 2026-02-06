Grootschalige Russische aanvallen treffen Oekraïne tijdens strenge kou

Rusland heeft op dinsdag 3 februari grootschalige aanvallen uitgevoerd op verschillende delen

van Oekraïne. Daarbij zijn onder meer energiecentrales en woonwijken in steden als Kyiv en

Charkiv geraakt. Door de schade zitten honderdduizenden huishoudens zonder elektriciteit en

verwarming, terwijl de temperaturen lokaal zijn gedaald tot ongeveer -20 graden.

NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte bracht intussen een verrassingsbezoek aan Kyiv. Hij legde

bloemen bij een monument en benadrukte dat de NAVO Oekraïne blijft steunen.

Later deze week staan nieuwe gesprekken tussen Rusland en Oekraïne gepland in Abu Dhabi. De

onderhandelingen vinden plaats onder bemiddeling van de Verenigde Staten, al is het nog

onzeker of zij zullen leiden tot concrete afspraken.