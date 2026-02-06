Nieuw boek Rutger de Bruijn belicht zoektocht naar identiteit

In de AdeKUS-bibliotheek vond op dinsdag 3 februari de presentatie plaats van Het oog van
Zarambanda, het nieuwste boek van schrijver Rutger de Bruijn. In zijn roman neemt de auteur de
lezer mee in een verhaal over zelfreflectie, zingeving en het zoeken naar verbondenheid.
Tijdens de presentatie vertelde De Bruijn dat alledaagse observaties in Paramaribo een
belangrijke rol speelden bij het schrijven van het boek. Met name de ontmoetingen en
gesprekken met jonge stagiaires die hij door de jaren heen in de stad zag fietsen, vormden een
bron van inspiratie. Deze indrukken groeiden uit tot een verhaal over liefde, waarheid en het
vinden van een plek waar men zich thuis voelt.
De boekpresentatie werd georganiseerd in samenwerking met de Universiteitsbibliotheek en
Schrijversgroep ’77 en onderstreepte het belang van literatuur als middel om persoonlijke
verhalen te verbinden met bredere maatschappelijke thema’s.