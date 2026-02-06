Nieuw boek Rutger de Bruijn belicht zoektocht naar identiteit

In de AdeKUS-bibliotheek vond op dinsdag 3 februari de presentatie plaats van Het oog van

Zarambanda, het nieuwste boek van schrijver Rutger de Bruijn. In zijn roman neemt de auteur de

lezer mee in een verhaal over zelfreflectie, zingeving en het zoeken naar verbondenheid.

Tijdens de presentatie vertelde De Bruijn dat alledaagse observaties in Paramaribo een

belangrijke rol speelden bij het schrijven van het boek. Met name de ontmoetingen en

gesprekken met jonge stagiaires die hij door de jaren heen in de stad zag fietsen, vormden een

bron van inspiratie. Deze indrukken groeiden uit tot een verhaal over liefde, waarheid en het

vinden van een plek waar men zich thuis voelt.

De boekpresentatie werd georganiseerd in samenwerking met de Universiteitsbibliotheek en

Schrijversgroep ’77 en onderstreepte het belang van literatuur als middel om persoonlijke

verhalen te verbinden met bredere maatschappelijke thema’s.