Spanningen in DNA over hervorming rechterlijke macht

  • February 6, 2026

Tijdens de openbare vergadering in de Nationale Assemblée over de hervorming van de
rechterlijke macht en het Openbaar Ministerie liep de discussie op maandag 2 februari hoog op.
ABOP-vicevoorzitter Ronnie Brunswijk kwam in botsing met NDP-parlementariër Ebu Jones
over wie verantwoordelijk is voor initiatiefwetten die bij het parlement worden ingediend.

Brunswijk benadrukte dat de regering een rol moet spelen bij hervormingen en dat het indienen
van initiatiefwetten niet misbruikt mag worden. Jones reageerde dat het indienen van
initiatiefwetten een recht van de parlementariërs is en dat de regering slechts inspraak heeft.
Hoewel Brunswijk later zijn woorden iets nuanceerde, bleef de sfeer gespannen.

