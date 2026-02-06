Spanningen in DNA over hervorming rechterlijke macht

Tijdens de openbare vergadering in de Nationale Assemblée over de hervorming van de

rechterlijke macht en het Openbaar Ministerie liep de discussie op maandag 2 februari hoog op.

ABOP-vicevoorzitter Ronnie Brunswijk kwam in botsing met NDP-parlementariër Ebu Jones

over wie verantwoordelijk is voor initiatiefwetten die bij het parlement worden ingediend.

Brunswijk benadrukte dat de regering een rol moet spelen bij hervormingen en dat het indienen

van initiatiefwetten niet misbruikt mag worden. Jones reageerde dat het indienen van

initiatiefwetten een recht van de parlementariërs is en dat de regering slechts inspraak heeft.

Hoewel Brunswijk later zijn woorden iets nuanceerde, bleef de sfeer gespannen.