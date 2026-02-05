Mentale gezondheid op de werkvloer: verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers

Elly Heemskerk van de FNV en UVAV-voorzitter Jerrel Macintosh benadrukken het belang van

mentale gezondheid op de werkvloer. Volgens beiden kan werk zowel welzijn bevorderen als

stress veroorzaken, en verschilt de situatie in Suriname nauwelijks van die in Nederland.

Macintosh stelt dat organisaties mentale gezondheid serieus moeten nemen, omdat dit direct van

invloed is op productiviteit en personeelsbehoud. Heemskerk voegt toe dat een veilige

werkomgeving, sociale steun van collega’s en leidinggevenden, en een gezonde werk-

privébalans essentieel zijn. Werkgevers zijn bovendien wettelijk verplicht aandacht te besteden

aan het mentale welzijn van hun personeel.