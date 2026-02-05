Mentale gezondheid op de werkvloer: verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers

Elly Heemskerk van de FNV en UVAV-voorzitter Jerrel Macintosh benadrukken het belang van
mentale gezondheid op de werkvloer. Volgens beiden kan werk zowel welzijn bevorderen als
stress veroorzaken, en verschilt de situatie in Suriname nauwelijks van die in Nederland.
Macintosh stelt dat organisaties mentale gezondheid serieus moeten nemen, omdat dit direct van
invloed is op productiviteit en personeelsbehoud. Heemskerk voegt toe dat een veilige
werkomgeving, sociale steun van collega’s en leidinggevenden, en een gezonde werk-
privébalans essentieel zijn. Werkgevers zijn bovendien wettelijk verplicht aandacht te besteden
aan het mentale welzijn van hun personeel.