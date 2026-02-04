Australië positioneert zich in wereldwijde strijd om zeldzame aardmetalen

Australië wil een belangrijke speler worden in de internationale markt voor zeldzame aardmetalen, essentiële grondstoffen voor onder meer digitale technologie, duurzame energie en defensietoepassingen. Het land beschikt over omvangrijke voorraden, waaronder die in de Mount Weld-mijn in West-Australië. De winning en verwerking van deze metalen brengt echter hoge kosten, technische uitdagingen en milieuproblemen met zich mee.

Momenteel wordt het grootste deel van het Australische erts verwerkt in China, dat wereldwijd een dominante positie inneemt en naar schatting 90 procent van de zeldzame aardmetalen raffineert. Deze afhankelijkheid baart veel landen zorgen, zeker nu geopolitieke spanningen en handelsconflicten de kwetsbaarheid van internationale toeleveringsketens blootleggen.

Tegen deze achtergrond investeert Australië fors in de ontwikkeling van een eigen aardmetalenindustrie. Onlangs werd een miljardenakkoord gesloten met de Verenigde Staten, terwijl ook gesprekken lopen met de Europese Unie en diverse Aziatische landen over strategische samenwerking.

De grootste uitdaging blijft de raffinage van zeldzame aardmetalen. Dit proces is complex, waterintensief en kan leiden tot vervuiling en radioactief afval. Om hier beter grip op te krijgen, wordt in West-Australië gewerkt aan een nieuwe raffinaderij, waarvoor ruim 1,2 miljard Australische dollar is uitgetrokken. De fabriek moet eind dit jaar operationeel zijn en bijdragen aan een veiligere en duurzamere verwerking.

Met deze investeringen hoopt Australië niet alleen zijn economische positie te versterken, maar ook een alternatief te bieden voor de huidige dominantie van China in de markt voor zeldzame aardmetalen.