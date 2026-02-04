Suriname streeft naar duurzame en betrouwbare internationale positie

  February 4, 2026

Het buitenlands beleid richt zich onder meer op het positioneren van Suriname als een duurzame en betrouwbare partner. Als groeiland speelt Suriname een belangrijke rol in de mondiale klimaatagenda. Het is daarom van groot belang om uitdagingen die de ontwikkeling en duurzame groei van het land kunnen belemmeren actief aan te pakken.

Minister van Buitenlandse Zaken Melvin Bouva benadrukt dat dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van de regering, de Surinaamse ambassades en alle burgers van Suriname.

Binnen het beleid wordt gewerkt aan zichtbare en meetbare resultaten. De buitenlandse posten opereren volgens een zorgvuldig plan van aanpak, en de minister geeft aan dat deze inspanningen nauwlettend worden gevolgd om het succes te garanderen.

