Minister Misiekaba wil braindrain in zorgsector halverwege dit jaar onder controle

  • February 4, 2026

Minister André Misiekaba van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid verwacht dat de uitstroom van gezondheidswerkers halverwege dit jaar onder controle zal zijn. Hoewel het vertrek van personeel is afgenomen, blijft de situatie in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) voelbaar.

Momenteel wordt er in het AZP een beroep gedaan op gepensioneerde krachten en buitenlandse specialisten. De minister geeft aan dat er plannen zijn om ook extra personeel uit Nederland aan te trekken.

“Het is belangrijk dat onze eigen gezondheidswerkers redenen hebben om te blijven,” zegt Misiekaba. Daarom wordt onder meer gekeken naar een nieuwe loonschaal en mogelijkheden via het woningbouwfonds van de president om het personeel te ondersteunen.

De minister verzekert dat hierover overleg zal plaatsvinden met de sector, zodat ook medewerkers hun suggesties kunnen inbrengen.

