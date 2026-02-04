Atlas NextWave stimuleert lokale expertise in Surinaamse offshore-sector

De opstart van de offshore-ontwikkeling in Suriname is meer dan een energiemijlpaal; het biedt ook kansen voor lokale ontwikkeling. Afgelopen zaterdag organiseerde Atlas NextWave daarom een Local Content Network-evenement in de bankethal van Torarica. Het programma was gericht op het versterken van lokale kennis, het bevorderen van kennisoverdracht en het creëren van carrièrekansen in de offshore-sector.

Vicepresident Gregory Rusland benadrukte dat local content niet alleen een beleidsvereiste is, maar een strategisch middel om nationale ontwikkeling te ondersteunen. Volgens hem helpt het opbouwen van lokale capaciteit Suriname om duurzame economische groei te realiseren.

Martin Ansjborn, Rig Manager bij Atlas NextWave, onderstreepte het belang van langdurige werkervaring bij één werkgever. “Duurzame ervaring levert op de lange termijn veel meer op dan voortdurend van baan wisselen,” zei hij.

Atlas NextWave is een internationaal bedrijf dat arbeids- en personeelsdiensten levert in onder meer de energie-, offshore-, maritieme-, infrastructuur- en cleantechsector.