Goedschalk: Wetgeving nodig voor hogere productie en economische groei

Econoom John Goedschalk benadrukt dat het essentieel is om wetgeving te ontwikkelen die de productie in Suriname kan verhogen. In een interview met ATV stelde hij dat dit kan helpen de huidige staatsschuld, die hoger is dan de inkomsten, te verlagen.

Goedschalk wijst erop dat wetten, zoals de Wet Duurzaam Natuurbeheer, ervoor kunnen zorgen dat internationale investeerders worden aangetrokken en profiteren van het toerisme. Daarnaast speelt wetgeving een belangrijke rol bij het stimuleren van productie en kan er gekeken worden naar de kansen die kunstmatige intelligentie biedt voor de ontwikkeling van de IT-sector.