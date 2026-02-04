Vreedzaam pleit voor balans tussen traditionele leefwijzen en nationale wetgeving

NDP-assembleelid Jennifer Vreedzaam vroeg op maandag 2 februari in de Nationale Assemblée aandacht voor de spanning tussen traditionele leefwijzen en de nationale wetgeving. Tijdens de behandeling van de grondwetswijziging benadrukte zij dat het volk, en met name traditionele gemeenschappen, beschermd moeten worden bij het maken van wetten.

Vreedzaam haalde aan dat inheemse vissers die op zee vissen voor eigen gebruik soms hun vangst zien worden ingenomen. Ze stelt dat de huidige wetgeving onvoldoende rekening houdt met gemeenschappen die volgens traditionele principes leven en dat dit discriminerend kan zijn voor hun levensonderhoud. Volgens haar is het noodzakelijk een balans te vinden tussen nationale regels en de traditionele rechten van deze gemeenschappen.