Hervorming rechterlijke macht: debat in Nationale Assemblée gaat door

De discussie over de hervorming van de rechterlijke macht is op dinsdag 3 februari voortgezet in

de Nationale Assemblée. ABOP-parlementariër Genevievre Jordan waarschuwde dat het

parlement buitenlandse modellen niet klakkeloos moet overnemen en stelde dat wetgeving niet

overhaast mag worden ingevoerd, zeker gezien de financiële druk op delen van de samenleving.

NDP-parlementariër Ebu Jones merkte op dat sommige collega-parlementariërs, die eerder de

hervorming steunden, nu hun standpunt hebben veranderd. Volgens Jones blijft de hervorming

echter noodzakelijk. NDP-parlementariër Jennifer Vreedzaam benadrukte dat het parlement en

de regering het lef moeten hebben om de hervorming daadwerkelijk door te voeren.