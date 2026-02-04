Acteur Demond Wilson overleden

  • February 4, 2026

De Amerikaanse acteur Demond Wilson is op 79-jarige leeftijd overleden aan complicaties door kanker. Hij overleed op vrijdag 30 januari in zijn woning in Palm Springs, Californië.

Wilson werd in 1972 bekend door zijn rol als Lamont Sanford in de NBC-sitcom Sanford and Son, een serie die ook in Suriname veel populariteit genoot en tot 1977 werd uitgezonden. Na afloop van de serie speelde hij onder meer in Baby… I’m Back, The New Odd Couple, diverse films en had hij gastrollen in meerdere televisieseries. Zijn familie heeft gevraagd om rust en privacy tijdens de rouwperiode.

Previous Post
Next Post

Onze geschiedenis is er een van kwaliteit en betrouwbaarheid, gewaardeerd door generaties kijkers. Of het nu gaat om nieuws, sport, entertainment of educatie, wij staan voor u klaar met programma’s die u aanspreken en verrijken.

Youtube Facebook-f Instagram Tiktok

Other Pages

Home

Algemene Voorwaarden

Veelgestelde Vragen (FAQ)

Privacy Policy

Contact us

Contact Info

Adres: van 't Hogerhuysstraat 58-60

Telefoon: (597) 402050 - 402425 - 403276

E-mail: verkoop@atv.sr

© 2025 Algemene Televisie Verzorging (ATV)