Acteur Demond Wilson overleden

De Amerikaanse acteur Demond Wilson is op 79-jarige leeftijd overleden aan complicaties door kanker. Hij overleed op vrijdag 30 januari in zijn woning in Palm Springs, Californië.

Wilson werd in 1972 bekend door zijn rol als Lamont Sanford in de NBC-sitcom Sanford and Son, een serie die ook in Suriname veel populariteit genoot en tot 1977 werd uitgezonden. Na afloop van de serie speelde hij onder meer in Baby… I’m Back, The New Odd Couple, diverse films en had hij gastrollen in meerdere televisieseries. Zijn familie heeft gevraagd om rust en privacy tijdens de rouwperiode.