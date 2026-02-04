Veiligheidsmaatregelen aangescherpt na incident bij Rosebel Gold Mines

Na een dodelijk incident met een illegale goudzoeker en schade aan bedrijfseigendommen heeft een regeringsdelegatie, onder leiding van minister Uraiqit Ramsaran, een werkbezoek gebracht aan Zijin Rosebel Gold Mines.

De regering heeft aangegeven dat veiligheid momenteel de hoogste prioriteit heeft. In dat kader wordt gewerkt aan een strategisch veiligheidsplan, waarin onder andere een early warning system en een intensievere inzet van politie en militairen zijn opgenomen. Als gevolg van het incident ligt de goudproductie stil, wat aanzienlijke financiële gevolgen heeft voor het bedrijf en de staatsinkomsten. De overheid benadrukt het belang van voortzetting van de samenwerking met het mijnbedrijf.