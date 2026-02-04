Verdeelde reacties in De Nationale Assemblée op plannen voor grondwetswijziging

In de Nationale Assemblée is op vrijdag 30 januari uitvoerig gedebatteerd over de voorgestelde grondwetswijzigingen die betrekking hebben op de rechterlijke macht en het Openbaar Ministerie. De voorstellen leidden tot uiteenlopende standpunten onder de volksvertegenwoordigers. Vooral het plan om aan te sluiten bij de Caribbean Court of Justice (CCJ) en het instellen van meerdere procureurs-generaal riep stevige reacties op.

VHP-DNA-lid Krishna Koemarie Mathoera gaf aan behoefte te hebben aan nadere toelichting over de meerwaarde van meerdere procureurs-generaal voor de versterking van de rechtsstaat. Volgens haar is nog onvoldoende duidelijk welke concrete verbeteringen hiermee bereikt zouden worden.

NDP-parlementslid Jennifer Vreedzaam stelde dat het van groot belang is dat het debat binnen het parlement is gevoerd. Zij gaf aan dat een open discussie kan bijdragen aan een betere inrichting en organisatie van de rechterlijke macht.

Tijdens het debat stelde NDP-assembleelid Raymond Sapoen dat het huidige systeem met één procureur-generaal niet meer voldoet aan de hedendaagse eisen. VHP-assembleelid Mahinder Jogi waarschuwde daarentegen dat een college van procureurs-generaal juist het risico met zich meebrengt van toenemende politieke invloed op het Openbaar Ministerie.