Suriname zet stap naar digitalisering van openbaar vervoer

  • February 2, 2026

Het Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme bereidt een pilotproject voor om het openbaar vervoer in Suriname te digitaliseren. Dit heeft minister Raymond Landveld bekendgemaakt voorafgaand aan de ministerraad.

Volgens Landveld zijn er gesprekken met buitenlandse bedrijven, waaronder Nederlandse ondernemingen die ervaring hebben met digitale spoorwegsystemen. Het doel is om het openbaar vervoer efficiënter te maken en bussen digitaal te kunnen volgen via smartapparaten, zoals dat internationaal gebruikelijk is.

De minister benadrukt dat er nog enkele zaken moeten worden afgestemd binnen het elektronische e-gov systeem van de overheid voordat de digitalisering volledig kan worden doorgevoerd.

