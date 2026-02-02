Stichting Lobi Health Center tijdelijk zonder HPV-testen

De Stichting Lobi Health Center is momenteel door haar voorraad heen van HPV-testen, die het humaan papillomavirus opsporen. Dit virus wordt via seksueel contact overgedragen en kan leiden tot baarmoederhalskanker.

Volgens directeur Nensy Bandhoe zullen de testen binnen enkele weken weer beschikbaar zijn, maar voortaan niet meer gratis worden aangeboden. Bandhoe wijst erop dat Suriname nog geen nationaal programma tegen baarmoederhalskanker kent. In landen waar zulke programma’s wel bestaan, is duidelijk zichtbaar dat vroege opsporing en preventie het sterftecijfer aanzienlijk verminderen.

De maand van bewustwording rond baarmoederhalskanker wordt op vrijdag 30 januari afgesloten. In januari lag de nadruk op preventie, vroege opsporing en behandeling. Vanaf de derde week van februari kunnen vrouwen zich opnieuw bij Lobi Health Center laten screenen op HPV, tegen betaling.