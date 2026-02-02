Minister Bouva: ministerie Buitenlandse Zaken sterker en efficiënter

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Internationale Samenwerking heeft de afgelopen zes maanden belangrijke stappen gezet om personeelstekorten en leegstaande functies weg te werken. Minister Melvin Bouva vertelde tijdens zijn terugblik dat de vacatures inmiddels zijn ingevuld door interne doorstroming, externe werving en terugkeer van medewerkers uit het buitenland.

Volgens Bouva zijn de werkomstandigheden verbeterd en worden buitenlandse posten nauwlettend gevolgd, onder andere via maandelijkse financiële rapportages.

De minister benadrukte het belang van efficiënt werken, resultaatgerichte aanpak en samenwerking binnen het ministerie. Ook wees hij op de noodzaak van gedeelde verantwoordelijkheid om de internationale positie van Suriname te versterken.

Verbetering van personeel, controlemechanismen en infrastructuur zijn volgens Bouva de afgelopen maanden de prioriteiten geweest om het ministerie sterker en effectiever te maken.