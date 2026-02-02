 Minister Monorath: strengere verkeersmaatregelen moeten aantal verkeersdoden verminderen

Justitieminister Harish Monorath heeft aangekondigd dat het Ministerie van Justitie en Politie de verkeerscontroles verder zal intensiveren. De stap volgt op het hoge aantal verkeersdoden dat in januari werd geregistreerd.

De minister stelt dat ondanks de controles van de afgelopen maanden, er onvoldoende resultaat is geboekt en dat een gedragsverandering in de samenleving noodzakelijk is. “De politie heeft hard gewerkt, maar de mensen moeten zich bewust zijn van de gevolgen van hun handelen in het verkeer,” aldus Monorath.

Er worden nu zwaardere maatregelen voorbereid om overtreders harder aan te pakken en zo het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen.