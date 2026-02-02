 Minister Monorath: strengere verkeersmaatregelen moeten aantal verkeersdoden verminderen

  • February 2, 2026

Justitieminister Harish Monorath heeft aangekondigd dat het Ministerie van Justitie en Politie de verkeerscontroles verder zal intensiveren. De stap volgt op het hoge aantal verkeersdoden dat in januari werd geregistreerd.

De minister stelt dat ondanks de controles van de afgelopen maanden, er onvoldoende resultaat is geboekt en dat een gedragsverandering in de samenleving noodzakelijk is. “De politie heeft hard gewerkt, maar de mensen moeten zich bewust zijn van de gevolgen van hun handelen in het verkeer,” aldus Monorath.

Er worden nu zwaardere maatregelen voorbereid om overtreders harder aan te pakken en zo het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen.

Previous Post
Next Post

Onze geschiedenis is er een van kwaliteit en betrouwbaarheid, gewaardeerd door generaties kijkers. Of het nu gaat om nieuws, sport, entertainment of educatie, wij staan voor u klaar met programma’s die u aanspreken en verrijken.

Youtube Facebook-f Instagram Tiktok

Other Pages

Home

Algemene Voorwaarden

Veelgestelde Vragen (FAQ)

Privacy Policy

Contact us

Contact Info

Adres: van 't Hogerhuysstraat 58-60

Telefoon: (597) 402050 - 402425 - 403276

E-mail: verkoop@atv.sr

© 2025 Algemene Televisie Verzorging (ATV)