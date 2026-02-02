BOG: samenwerking met burgers cruciaal in strijd tegen chikungunya

Het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) benadrukt dat de bestrijding van chikungunya alleen effectief kan zijn als overheid en burgers intensief samenwerken. Dat zegt Stephanie Cheuk-A-Lam, waarnemend hoofd van de Milieu-inspectie.

De meeste besmettingen zijn geregistreerd in Paramaribo, vooral in de wijken Noord, het centrum en Kwatta. Ook in Wanica, Commewijne en Marowijne zijn ziektegevallen vastgesteld. Omdat er geen vaccin of specifieke behandeling tegen chikungunya bestaat, is de medische zorg gericht op het verminderen van de klachten.

Om verdere verspreiding van de ziekte tegen te gaan, heeft het BOG verschillende afdelingen ingezet voor grofvuilverwijdering, huis-aan-huisinspecties en larvenbestrijding. Deze maatregelen zijn gericht op het terugdringen van de Aedes-mug, die verantwoordelijk is voor de overdracht van het virus.

Cheuk-A-Lam wijst erop dat bronbestrijding, met name het wegnemen van stilstaand water rond woningen, van doorslaggevend belang is. Zonder actieve medewerking van de bevolking blijft het risico op verdere verspreiding bestaan.

Tot nu toe zijn 134 besmettingen en één overlijden door het BOG bevestigd.