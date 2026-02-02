Honderden doden na instorting coltan-mijn in DR Congo

  • February 2, 2026

Bij de instorting van een mijn in de Democratische Republiek Congo zijn meer dan 200 mensen om het leven gekomen. Het exacte dodental is nog onbekend, omdat reddingswerkzaamheden worden bemoeilijkt door instabiele grond en slechte bereikbaarheid.

In de Rubaya-mijn, in het oosten van het land, winnen lokale bewoners voor een laag dagloon coltan. Dit erts bevat tantaliethoudende mineralen die worden gebruikt bij de productie van onder meer smartphones, computers en ruimtevaarttechnologie. De mijn is verantwoordelijk voor ongeveer 15 procent van de wereldwijde coltanproductie.

Sinds 2024 staat het gebied onder controle van de rebellenbeweging M23. De tragedie benadrukt opnieuw de gevaarlijke omstandigheden waaronder veel Congolezen werken in de mijnbouwsector.

Previous Post
Next Post

Onze geschiedenis is er een van kwaliteit en betrouwbaarheid, gewaardeerd door generaties kijkers. Of het nu gaat om nieuws, sport, entertainment of educatie, wij staan voor u klaar met programma’s die u aanspreken en verrijken.

Youtube Facebook-f Instagram Tiktok

Other Pages

Home

Algemene Voorwaarden

Veelgestelde Vragen (FAQ)

Privacy Policy

Contact us

Contact Info

Adres: van 't Hogerhuysstraat 58-60

Telefoon: (597) 402050 - 402425 - 403276

E-mail: verkoop@atv.sr

© 2025 Algemene Televisie Verzorging (ATV)