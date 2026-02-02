Nieuw Level Up-krediet stimuleert jong ondernemerschap

President Jennifer Geerlings-Simons heeft het PKF Level Up-krediet van de Nationale Ontwikkelingsbank gepresenteerd als een belangrijke stimulans voor jong ondernemerschap in Suriname.

De kredietregeling is bedoeld voor jongeren tussen 18 en 27 jaar en moet hen ondersteunen bij productieve initiatieven die bijdragen aan economische groei en werkgelegenheid. Het programma richt zich specifiek op de productie- en toerismesector.

Het maximale leenbedrag bedraagt SRD 400.000. Naast financiële ondersteuning biedt het Level Up-krediet begeleiding vanaf de aanvraag tot na de goedkeuring, met als doel duurzame bedrijfsvoering en versterking van de nationale verdiencapaciteit.