Aanvullend akkoord Suriname–China moet schuldenlast verlichten

  • February 2, 2026

Suriname en China hebben op vrijdag 30 januari een aanvullend raamwerkakkoord ondertekend dat is gericht op de herstructurering van concessionele leningen. Met dit akkoord willen beide landen de financiële druk verminderen en ruimte creëren voor economisch herstel.

Het samenvoegen van drie leningen tot één faciliteit moet bijdragen aan meer overzicht en stabiliteit binnen de schuldpositie van Suriname. De overeenkomst is tevens bedoeld om de macro-economische stabiliteit te versterken en duurzame ontwikkeling te ondersteunen.

De regering spreekt van een verdere verdieping van de financiële samenwerking tussen Suriname en China.

