Overleg regering en Ravaksur Plus moet leiden tot betere arbeidsvoorwaarden

De regering heeft op vrijdag 30 januari overleg gevoerd met Ravaksur Plus over maatregelen om de rechtspositie en koopkracht van werkenden te versterken. Tijdens het gesprek zijn onder meer loonaanpassingen, belastingkwesties en de uitbetaling van achterstallige overuren bij ambtenaren besproken.

Om tot concrete oplossingen te komen, is afgesproken een gezamenlijke werkgroep in het leven te roepen. Volgens de regering is het doel om arbeidrust te bevorderen en het perspectief van de werkende bevolking te verbeteren.

De vakbeweging zal op korte termijn een uitgewerkt eisenpakket indienen, zodat nog dit jaar overeenstemming kan worden bereikt. Daarnaast is besloten het overleg met de vakbonden voortaan structureel te voeren, met gesprekken om de twee weken.