Duizenden Amerikanen opnieuw de straat op tegen immigratiedienst ICE

  • February 2, 2026

In Minneapolis hebben opnieuw duizenden inwoners geprotesteerd tegen de federale immigratiedienst ICE. Ook in andere steden in de Verenigde Staten vonden demonstraties plaats, waarbij werd opgeroepen tot het vertrek van de dienst uit lokale gemeenschappen.

De protesten volgen op twee recente dodelijke schietincidenten waarbij federale agenten betrokken waren. In Minneapolis kwamen niet alleen activisten bijeen, maar ook gezinnen met jonge kinderen en ouderen, ondanks de winterkou.

Vanwege de verwachte lage opkomst bleven meerdere scholen vrijdag gesloten. De demonstraties maken deel uit van een groeiende nationale beweging die kritiek uit op het optreden van ICE en de gevolgen daarvan voor burgers.

