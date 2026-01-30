Seminar wijst op gebrek aan inclusiviteit bij aanpak huiselijk geweld

Zowel het strafrecht als de civielrechtelijke procedures rond beschermingsbevelen sluiten in de praktijk niet iedereen even goed in. Dat gaf advocaat Milton Castelen aan tijdens het seminar ‘Huiselijk geweld inclusief bekeken’, georganiseerd door de Surinaamse Juridische Faculteitsvereniging (SJF).

Tijdens de bijeenkomst werd huiselijk geweld besproken vanuit een juridisch en inclusief perspectief, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen en de werking van wet- en regelgeving bij meldingen. Castelen stelde dat het huidige strafrechtsysteem nog duidelijke beperkingen kent, waardoor niet alle slachtoffers voldoende bescherming krijgen.

SJF-voorzitter Vergey Miles benadrukte dat huiselijk geweld iedereen kan treffen, maar dat de toegang tot rechtsbescherming ongelijk is. Volgens hem ervaren veel slachtoffers nog altijd drempels om aangifte te doen.

Daarnaast wees Miles op het blijvende stigma en discriminatie waarmee slachtoffers te maken krijgen bij het zoeken naar hulp. Gender speelt hierin volgens hem een belangrijke rol. Hij sprak de verwachting uit dat het seminar zal bijdragen aan meer bewustwording en verbetering van de aanpak van huiselijk geweld.