Protesten in Makoko na sloop van woningen in Lagos

Inwoners van de drijvende wijk Makoko in Lagos zijn massaal de straat opgegaan uit protest tegen de sloop van hun woningen. Meer dan duizend mensen verzamelden zich bij het parlement van de deelstaat Lagos, waar de politie traangas inzette om de demonstratie te beëindigen.

De autoriteiten voeren de sloopacties uit met graafmachines en onder gewapende begeleiding. Hierdoor zijn duizenden bewoners op de vlucht geslagen en raakten velen hun onderkomen kwijt. Volgens de overheid zijn de woningen illegaal gebouwd, onder meer in de buurt van hoogspanningslijnen, en vormen zij een risico voor de volksgezondheid. Ook verwijst de regering naar stedelijke ontwikkelingsplannen.

Mensenrechtenorganisaties veroordelen het optreden van de autoriteiten en stellen dat informele gemeenschappen doelwit zijn van discriminatie. De stad Lagos kampt met een ernstig woningtekort, waardoor informele nederzettingen zich de afgelopen jaren snel hebben uitgebreid.