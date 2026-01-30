Distributie Moni Karta’s voortaan via bank

De uitgifte van Moni Karta’s zal niet langer plaatsvinden via het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, maar via de bank. Dat heeft minister Diana Pokie verklaard in een reactie aan journalisten voorafgaand aan de ministerraadsvergadering. Met deze maatregel wil het ministerie het proces transparanter maken en corruptie tegengaan.

Volgens de minister wordt een aangepast systeem ingevoerd om misstanden te voorkomen. Aanleiding hiervoor zijn de recente kwesties rond de Moni Karta’s. De resultaten van de quickscan die op het ministerie werd uitgevoerd, liggen momenteel nog bij de politie. Pokie benadrukte dat zij zich daarom niet kan uitlaten over de bevindingen.

De bewindsvrouw gaf aan dat zij zich zal blijven inzetten om de uitvoering van het Moni Karta-programma strikt volgens de geldende regels te laten verlopen. Hoewel corruptie volgens haar nooit volledig kan worden uitgesloten, kunnen met duidelijke procedures en controles de risico’s wel worden beperkt.