IMF: Surinaamse economie groeit, maar risico’s blijven groot

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verwacht dat de Surinaamse economie op korte termijn blijft groeien, maar waarschuwt dat recente begrotings- en monetaire maatregelen eerdere vooruitgang in macro-economische stabiliteit hebben ondermijnd. De staatsschuld is inmiddels opgelopen tot ongeveer 106% van het BBP en de inflatie is terug in de dubbele cijfers.

Het tekort op de lopende rekening is groot, mede door investeringen in offshore olievelden. Volgens het IMF zal de groei tot 2028 rond 4% liggen, waarna de start van offshore olieproductie de economie sterk kan stimuleren. Het fonds dringt aan op strengere begrotingsdiscipline, hervormingen in belastinginning en subsidies, en versterking van instituties. Transparant beheer van toekomstige olie-inkomsten en stabiel monetair beleid zijn volgens het IMF cruciaal voor prijsstabiliteit.