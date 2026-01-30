Pertjajah Luhur opent betaalbare ‘Ondro Broki Zondagmarkt’

  • January 30, 2026

Pertjajah Luhur (PL) lanceert een nieuwe zondagmarkt genaamd ‘Ondro Broki Zondagmarkt’, waar bezoekers basisproducten tegen lagere prijzen kunnen kopen. Dit maakte PL-voorzitter Paul Somohardjo op donderdag 29 januari bekend tijdens een persconferentie in het PL-centrum in Beekhuizen.

Het doel van de markt is om de lokale bevolking betaalbare toegang te bieden tot goederen die normaal op de reguliere zondagmarkt worden verkocht. De markt, die aanstaande zondag van start gaat, krijgt een multicultureel karakter en is bedoeld voor een breed publiek.

Volgens Somohardjo zullen de producten afkomstig zijn van PL-bestuursleden en andere ondernemers binnen de samenleving.

