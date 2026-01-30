Laatste Onderhandelingen over Carbon Credits in Suriname Volgende Maand

Volgende maand vinden de afsluitende onderhandelingen plaats voor de handel in carbon credits in Suriname. Minister Patrick Bruining van Openbare Werken, Gas en Milieu vertelde dit op woensdag 28 januari voorafgaand aan de ministerraad. Vertegenwoordigers van de Europese Bank, die de financiering zullen regelen, zullen naar Suriname afreizen.

Volgens de minister verloopt de voorbereiding van zijn ministerie voorspoedig en liggen de zaken op koers.

Bruining had gepland om tijdens een olie- en gasconferentie in Trinidad en Tobago als keynote speaker te spreken over de ontwikkelingen rond carbon credits in Suriname. Dit gaat echter niet door vanwege organisatorische problemen in het gastland.