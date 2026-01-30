MCP presenteert ambitieuze beleidsplannen aan president Simons

  • January 30, 2026

De Melkcentrale Paramaribo (MCP) heeft op woensdag 28 januari haar nieuwe beleidsplannen gepresenteerd aan president Jennifer Geerlings-Simons. De plannen omvatten uitbreiding van het assortiment, verbeterde productkwaliteit, exportmogelijkheden en de mogelijke oprichting van een buitenlandse dochteronderneming.

Daarnaast wil MCP plantaardige melkproducten ontwikkelen, zoals soja- en kokosmelk, en een agro-sappenfabriek opstarten. Voor de uitvoering van deze plannen worden marktonderzoek en internationale samenwerkingen voorbereid. President Simons sprak haar waardering uit en gaf haar steun voor de nieuwe koers van het bedrijf.

