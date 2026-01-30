Nazorg in de geestelijke gezondheidszorg verdient meer aandacht

  • January 30, 2026

Nazorg voor mensen met psychische aandoeningen gaat verder dan medicatie alleen. Psychiater Viresh Dwarkasing benadrukt dat er in Suriname meer nadruk moet komen op begeleiding na ontslag of na een politiebezoek.

Woensdagavond sprak hij hierover in het dagcentrum van PCS tijdens de maandelijkse bijeenkomst van Stichting Ypsilon Suriname. Dwarkasing erkent de waarde van bestaande initiatieven, met name van Stichting Ypsilon, maar waarschuwt dat deze vaak versnipperd zijn. Hierdoor lijkt het alsof er weinig vooruitgang wordt geboekt op het gebied van nazorg.

Bezoekers van de bijeenkomst gaven aan dat mensen soms op de verkeerde plekken hulp zoeken voor psychiatrische problemen. Dwarkasing benadrukte dat culturele of traditionele hulp geen probleem is, maar dat wetenschappelijke en professionele zorg essentieel blijft.

Stichting Ypsilon, actief sinds maart 1998, richt zich op begeleiding en belangenbehartiging van cliënten met schizofrenie of andere psychiatrische aandoeningen, evenals hun familieleden.

