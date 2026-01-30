Minister Currie onderzoekt heropening VOS-internaat

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur bekijkt de mogelijkheden om het VOS-internaat aan de Jagernath Lachmonstraat te restaureren en opnieuw in gebruik te nemen. Minister Dirk Currie maakte dit bekend tijdens een openbare vergadering in de Nationale Assemblee.

Het internaat staat al langere tijd leeg door de slechte staat van het gebouw, en het terrein is grotendeels overwoekerd. Het ministerie onderzoekt momenteel hoe de renovatie op de meest effectieve en duurzame manier kan plaatsvinden.

Currie benadrukt dat bij het herstel van scholen of studentenopvang eerst moet worden gekeken naar de daadwerkelijke behoefte en naar een structureel onderhoudsplan. Ook het totale plaatje moet in ogenschouw worden genomen om ervoor te zorgen dat de faciliteit langdurig operationeel blijft.