Juristen waarschuwen voor overhaaste wetswijzigingen in rechterlijke macht

Wijzigingen in wetgeving moeten gericht zijn op de lange termijn en mogen niet worden

ingevoerd om tijdelijke of eenzijdige belangen te dienen. Die boodschap stond centraal tijdens de

informatie- en discussieavond van de Surinaamse Juristen Vereniging en het Surinaams Juristen

Blad, die vrijdagavond werd gehouden.

Voorzitter van de Surinaamse Juristen Vereniging, Humphrey Schurman, gaf aan dat ingrijpende

hervormingen, zoals het concept van de wet tot grondwettelijke reconstructie van de rechterlijke

macht en de procureur-generaal, alleen kunnen slagen wanneer zij tot stand komen via een open

en constructieve dialoog tussen alle betrokken juridische actoren. Volgens hem is brede

betrokkenheid noodzakelijk om het vertrouwen in de rechtsstaat te behouden en te versterken.

Advocaat Hugo Fernandes Mendes plaatste kanttekeningen bij de memorie van toelichting bij

het wetsvoorstel. Hij stelde dat onvoldoende wordt uitgelegd waarom bepaalde bepalingen zijn

opgenomen, wat de toepasbaarheid en interpretatie van de wet in de praktijk bemoeilijkt.

Beide juristen benadrukten dat zorgvuldigheid, transparantie en heldere communicatie onmisbaar

zijn bij wetgevingsprocessen die een directe impact hebben op de fundamenten van de

rechtsstaat.