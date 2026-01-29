Hervatting HPV-testen bij Lobi Health Center

Binnen twee tot drie weken zal Stichting Lobi Health Center de HPV-testen weer uitvoeren, nadat de voorraad tijdelijk was uitgeput. Directeur Nensy Bandhoe benadrukte dat vrouwen hiermee opnieuw de kans krijgen zich te laten screenen op het humaan papillomavirus, dat een belangrijke rol speelt bij baarmoederhalskanker.

De testen zullen naar verwachting SRD 1500 kosten, maar kunnen gratis aangeboden worden als donateurs of het Staatsziekenfonds de kosten dekken. Het initiatief richt zich op vroege opsporing van het virus om zo de ontwikkeling van baarmoederhalskanker te voorkomen.