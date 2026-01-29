Humanitaire crises in onzichtbare landen

Miljoenen mensen in landen als de Centraal-Afrikaanse Republiek, Namibië en Honduras lijden onder ernstige humanitaire crises, zo blijkt uit onderzoek van CARE. Het gaat vaak om droogte, armoede, voedselonzekerheid en politieke instabiliteit, terwijl de media nauwelijks aandacht besteden aan deze situaties.

CARE waarschuwt dat de beperkte zichtbaarheid leidt tot te weinig financiering, zeker nu wereldwijde hulpbudgetten zijn gekrompen. De organisatie pleit voor meer persvrijheid, lokale betrokkenheid en directe verslaggeving om de situatie van de getroffen bevolkingsgroepen zichtbaar te maken en hulpverlening te verbeteren.