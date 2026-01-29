Humanitaire crises in onzichtbare landen

  • January 29, 2026

Miljoenen mensen in landen als de Centraal-Afrikaanse Republiek, Namibië en Honduras lijden onder ernstige humanitaire crises, zo blijkt uit onderzoek van CARE. Het gaat vaak om droogte, armoede, voedselonzekerheid en politieke instabiliteit, terwijl de media nauwelijks aandacht besteden aan deze situaties.

CARE waarschuwt dat de beperkte zichtbaarheid leidt tot te weinig financiering, zeker nu wereldwijde hulpbudgetten zijn gekrompen. De organisatie pleit voor meer persvrijheid, lokale betrokkenheid en directe verslaggeving om de situatie van de getroffen bevolkingsgroepen zichtbaar te maken en hulpverlening te verbeteren.

Previous Post
Next Post

Onze geschiedenis is er een van kwaliteit en betrouwbaarheid, gewaardeerd door generaties kijkers. Of het nu gaat om nieuws, sport, entertainment of educatie, wij staan voor u klaar met programma’s die u aanspreken en verrijken.

Youtube Facebook-f Instagram Tiktok

Other Pages

Home

Algemene Voorwaarden

Veelgestelde Vragen (FAQ)

Privacy Policy

Contact us

Contact Info

Adres: van 't Hogerhuysstraat 58-60

Telefoon: (597) 402050 - 402425 - 403276

E-mail: verkoop@atv.sr

© 2025 Algemene Televisie Verzorging (ATV)