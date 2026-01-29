Vrouw van Zuid-Koreaanse ex-president krijgt celstraf

Kim Keon Hee, de echtgenote van de afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon Suk Yeol, is veroordeeld tot twintig maanden gevangenis voor corruptie en omkoping. Ze zou dure cadeaus hebben aangenomen in ruil voor politieke voordelen.

Ze is vrijgesproken van aandelenfraude en overtredingen van de wet op politieke fondsen. Kim kan nog in hoger beroep. Haar man, oud-president Yoon, kreeg onlangs vijf jaar cel voor machtsmisbruik, obstructie van de rechtsgang en vervalsing van documenten. Het stel kwam onder vuur te liggen na een mislukte poging eind 2024 om het parlement buitenspel te zetten, wat grote protesten in Seoul veroorzaakte. Kim zit sinds augustus vast.