Drone-aanval op passagierstrein in Oost-Oekraïne

  • January 29, 2026

In de regio Charkiv, nabij Barvinkove, is een passagierstrein getroffen door Russische drones, waarbij minstens vijf mensen om het leven kwamen. Een rijtuig en de locomotief raakten zwaar beschadigd. President Zelensky bestempelde de aanval als een terroristische daad en deelde beelden van de verwoeste wagon.

De aanval maakt deel uit van een reeks Russische aanvallen op Oekraïense infrastructuur, waaronder spoorwegen, wegen en energievoorzieningen. De niet-beschadigde wagons konden hun reis enkele uren later voortzetten en namen onderweg evacuees mee richting de grensplaats Tsjop.

